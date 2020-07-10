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Arzum ne demek? Arzum isminin kısaca anlamı…
Arzum ne demek? Arzum isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Arzum'dur. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Arzum ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Arzum isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Temmuz 2020 - 09:55

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Arzum’dur. ‘Arzum ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ARZUM’IN İSİM ANLAMI

Arzum ismi Farsça kökenlidir ve “isteğim, dileğim” anlamında kullanılmaktadır.

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Son güncelleme: 09:56 - 10.07.2020
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