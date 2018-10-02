Arzum Onan’dan yeni bir sergi: Kadın

Arzum Onan 14 yıldır sürdürdüğü plastik sanatlar uğraşının sonucu olan heykelleri 'Kadın' adını verdiği ikinci kişisel sergisi ile gün yüzüne çıkarıyor.

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Arzum Onan, bu kez merkezine kadını koyduğu çalışmalarıyla ‘hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyacımız olduğunu’ vurguluyor.

Kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği yapıtlarında dile getiren Arzum Onan'ın, kadının kendi rızası ya da baskıyla sıkıştığı; üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yere, kendince işaret etmek, dokunmak arzusuyla oluşturduğu sergisi 3 Ekim – 14 Ekim tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi / Sarnıç Galeriler’de açık olacak.