Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Arzum Onan’dan yeni bir sergi: Kadın
Arzum Onan’dan yeni bir sergi: Kadın
Arzum Onan 14 yıldır sürdürdüğü plastik sanatlar uğraşının sonucu olan heykelleri 'Kadın' adını verdiği ikinci kişisel sergisi ile gün yüzüne çıkarıyor.
Kültür Sanat 2 Ekim 2018 - 11:27

Arzum Onan, bu kez merkezine kadını koyduğu çalışmalarıyla ‘hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyacımız olduğunu’ vurguluyor.

Kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği yapıtlarında dile getiren Arzum Onan'ın, kadının kendi rızası ya da baskıyla sıkıştığı; üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yere, kendince işaret etmek, dokunmak arzusuyla oluşturduğu sergisi 3 Ekim – 14 Ekim tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi / Sarnıç Galeriler’de açık olacak.

arzumonan

İLGİLİ HABERArzum Onan 22 mutlu yılın sırrını verdi

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler