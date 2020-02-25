Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi Antalya’da

14 yıl önce oyunculuk kariyerini geride bırakarak heykel sanatına yönelen Arzum Onan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, ‘Hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğunu' vurguladığı heykellerden oluşan ‘Kadın' isimli ikinci kişisel sergisi, İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalyalı sanatseverle buluşuyor.

Daha önce İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi ve Ankara'da CerModern Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergi Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılacak. İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde gerçekleşecek serginin açılışı 3 Mart Salı günü saat 17.30'da yapılacak.

Açılıştan önce Arzum Onan bir söyleşi yapacak. Sergi, 29 Mart’a kadar gezilebilecek.