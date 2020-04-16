Aşağılık nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aşağılık mı, aşalık mı, aşşalık mı?

Aşağılık nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aşağılık mı, aşalık mı, aşşalık mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘aşağılık’tır. Aşağılık mı, aşalık mı, aşşalık mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘aşağılık'tır.

AŞAĞILIK NE DEMEK:

1- Aşağı olma durumu, adilik.

2- Niteliği düşük, adi.

AŞAĞILIK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin aşağılık mı, aşalık mı, aşşalık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı aşağılık şeklinde olmalıdır.

aşalık (Yanlış kullanım)

aşşalık (Yanlış kullanım)

aşağılık (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Söylediklerin ne denli aşağılık bir insan olduğunu göstermiş oldu.”