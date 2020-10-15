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Asansör projesi iptal: Sinop Kalesi’nin silüetini bozuyor
Asansör projesi iptal: Sinop Kalesi’nin silüetini bozuyor
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, geçen yıl gündeme gelen Sinop Kalesi'ne asansör yapılmasıyla ilgili olan projenin iptal edildiğini açıkladı. Tosun, projenin kalenin silüetini bozacağı için iptal edildiğini söyledi.
Kültür Sanat 15 Ekim 2020 - 10:06

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Kalesi’nin belli bir bölümüne asansörle çıkılıp etrafı izlemekle ilgili hazırlanan projenin Sinop Kalesi’nin siluetini ve tarihi cezaevinin de hüviyetini değiştirdiği gerekçesiyle iptal edildiğini ifade etti.

FOTO: İHA

KALENİN SİLÜETİNİ BOZUYOR

Tosun yaptığı açıklamada, ”Avrupa Birliği projesi içerisinde Viyana firmasının hazırladığı projede, iki noktadan asansörle kaleye çıkılması ve kalenin üstündeki yolların gezilmesi proje içerisinde mevcut idi. Ancak bu asansörler çok yeni bir modern malzeme ile yapıldığı için Kalenin siluetini bozuyor. Bu nedenle bu asansörler projeden çıkartıldı.” dedi. (İHA)

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