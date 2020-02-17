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Aşçı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aşçı mı, ahçı mı?
Aşçı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aşçı mı, ahçı mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘aşçı’dır. Aşçı mı, ahçı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 17 Şubat 2020 - 07:32

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘aşçı'dır.

AŞÇI NE DEMEK:

1- Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse.

2- Yemek pişirip satan kimse.

3- Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta.

AŞÇI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin aşçı mı, ahçı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı aşçı şeklinde olmalıdır.

ahçı (Yanlış kullanım)
aşçı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Türkiye’nin en meşhur aşçıları Bolu Mengen’den çıkar.”

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