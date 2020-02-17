Aşçı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aşçı mı, ahçı mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘aşçı'dır.
AŞÇI NE DEMEK:
1- Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse.
2- Yemek pişirip satan kimse.
3- Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta.
AŞÇI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin aşçı mı, ahçı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı aşçı şeklinde olmalıdır.
ahçı (Yanlış kullanım)
aşçı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Türkiye’nin en meşhur aşçıları Bolu Mengen’den çıkar.”