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Asel ne demek? Asel isminin kısaca anlamı…
Asel ne demek? Asel isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Asel'dir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Asel ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Asel isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 28 Temmuz 2020 - 12:56

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Asel’dir. ‘Asel ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ASEL’İN İSİM ANLAMI

Asel ismi Arapça kökenlidir ve “cennetteki dört ırmaktan biri”, “bal ırmağı”, “bal” anlamlarına gelmektedir.

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Son güncelleme: 12:58 - 28.07.2020
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