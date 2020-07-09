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Asena ne demek? Asena isminin kısaca anlamı…
Asena ne demek? Asena isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Asena'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Asena ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Asena isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 9 Temmuz 2020 - 11:42

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Asena’dır. ‘Asena ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ASENA’NIN İSİM ANLAMI

Asena ismi Türkçe kökenlidir ve Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurttur.

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Son güncelleme: 11:44 - 09.07.2020
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