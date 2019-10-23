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Asfalt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre asfalt mı, asvalt mı?
Asfalt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre asfalt mı, asvalt mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'asfalt'dır. Asfalt mı, asvalt mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 23 Ekim 2019 - 11:42

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘asfalt’dır.

ASFALT NE DEMEK:

1- Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm.

2- Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım.

3- Bu karışımla kaplanmış.

ASFALT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin asfalt mı, asvalt mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı asfalt şeklinde olmalıdır.

asvalt (Yanlış kullanım)
asfalt (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu noktadan sonra asfalt yol bitiyor.”

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