Asfalt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre asfalt mı, asvalt mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘asfalt’dır.
ASFALT NE DEMEK:
1- Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm.
2- Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım.
3- Bu karışımla kaplanmış.
ASFALT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin asfalt mı, asvalt mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı asfalt şeklinde olmalıdır.
asvalt (Yanlış kullanım)
asfalt (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu noktadan sonra asfalt yol bitiyor.”