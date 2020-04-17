Asgari nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre asgari mi, askari mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘asgari'dir.
ASGARİ NE DEMEK:
1- En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum.
2- Minimum.
ASGARİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin asgari mi, askari mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı asgari şeklinde olmalıdır.
askari (Yanlış kullanım)
asgari (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Aldığı asgari ücretle bu hayat pahalılığında geçinmesi biraz zor.”