Asgari nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre asgari mi, askari mi?

Asgari nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre asgari mi, askari mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘asgari’dir. Asgari mi, askari mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘asgari'dir.

ASGARİ NE DEMEK:

1- En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum.

2- Minimum.

ASGARİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin asgari mi, askari mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı asgari şeklinde olmalıdır.

askari (Yanlış kullanım)

asgari (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Aldığı asgari ücretle bu hayat pahalılığında geçinmesi biraz zor.”