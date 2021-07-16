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Ashton Kutcher: Benim de uzay biletim vardı ama…

Oyuncu Mila Kunis ile evli olan aktör Ashton Kutcher, Virgin Galactic ile uzaya gitmeyi planladığını fakat ailevi durumlar yüzünden gidemediğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:59, 16/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Ashton Kutcher: Benim de uzay biletim vardı ama…

ABD’li oyuncu Ashton Kutcher, ünlü iş insanı Richard Branson’un şirketi Virgin Galactic ile uzaya gitme hazırlığında olduğunu fakat eşi Mila Kunis’in izin vermediğini açıkladı.

Mila Kunis’in kendisini uyardığını ve küçük çocuklarını düşünmesi gerektiğini söyleyen Kutcher, “Virgin Galactic biletim vardı fakat daha sonra bunu satmak durumunda kaldım. Uzaya gitmek akıllıca bir ailevi karar değildi, sonuçta küçük çocuklarım var” dedi.

Kutcher, buna rağmen hayatının bir noktasında uzaya yolculuk edeceğini dile getirdi.

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Yayınlanma Tarihi:16:58,