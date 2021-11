Aşı karşıtı Buffy the Vampire Slayer oyuncusu Kristy Swanson, Covid’e yakalandı

51 yaşındaki aşı karşıtı Buffy the Vampire Slayer oyuncusu Kristy Swanson, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve virüsün ciğerlerine sıçramasıyla beraber oksijen ve kan sulandırıcılarla tedavi edildiğini açıkladı.

Swanson, 1 Kasım’da Covid teşhisini tweetledi ve virüsün ciğerlerine sıçradığını açıkladı. Oyuncu, moralinin iyi ve emin ellerde olduğunu yazdı.

1992 yapımı Buffy the Vampire Slayer’daki rolüyle tanınan aktris Kristy Swanson, Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki oyuncu, bugün Twitter’da tanısını paylaştı ve New Jersey’deki bir hastaneye ambulansla gittikten sonra dua istedi.

Swanson, Covid’e karşı aşılanmadığını açıkça söylememiş olsa da sosyal medyada aşı karşıtı ifadeleriyle yer aldı.

Swanson en çok 1992 yapımı Buffy the Vampire Slayer filminde Buffy Summers rolüyle ünlenmişti. Ayrıca Early Edition’ın 20 bölümünde, 2000’lerde Dude, Where’s My Car? ve Psych’in altı bölümünde yer aldı.

TRUMP TARAFTARI VE AŞI KARŞITI

2020’de YouTube için kaydedilmiş ObamaGate Filminde ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’ yıldızı Dean Cain ile rol aldı. Swanson, FBI avukatı Lisa Page’i, Cain ise FBI ajanı Peter Strzok’u canlandırdı.

Ayrıca 2020 seçimleri öncesinde bir mitinge katılarak ve sık sık Trump’ı destekleyen tweetler atarak Trump’ın sesli bir destekçisi oldu. Oyuncunun, Twitter sayfası da hükümetin itaati sağlamak için salgını yarattığına dair bir komplo teorisini de içeren retweet de dahil olmak üzere aşı karşıtı mesajlarla dolu.

Swanson ayrıca geçen yıl 2019’da Noel haftasında gizemli bir hastalığa yakalandığını tweetlemişti. Covid-19 aylar sonra ABD’de duyulduğunda, doğru bir teşhis alamadığını söyledi ve geçirmiş olabileceği konusunda spekülasyonlar yapmıştı.

