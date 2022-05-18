Aşı karşıtı müzisyen Covid-19’a yakalandı

Ünlü gitarist ve şarkıcı Eric Clapton, Londra'da konser verirken corona virüsüne yakalanınca Avrupa turnesinin bir kısmını iptal etmek zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Aşı karşıtı açıklamalarıyla bilinen 77 yaşındaki İngiliz müzisyen Eric Clapton, Covid-19’a yakalandığı için konser programlarını iptal etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre, daha önce AstraZeneca aşısının endişe verici yan etkilerini gördüğünü iddia eden müzisyen, önümüzdeki iki gece boyunca gerçekleşmesi planlanan Zürih ve Milano’daki konserlerini düzenlemeyecek.

Aşı karşıtı olmakla birlikte, bu yılın başlarında aşılarının tam olduğu anlaşılan şarkıcı, Covid-19 pandemisi ile yaşananları “kitlesel hipnoz kurbanlığı” olarak nitelendirdi ve 2020’de “Stand and Deliver with Van Morrison” adlı karantina karşıtı bir tekli yayınladı.

HASTALIĞI AĞIR GEÇİRİYOR

Dün sanatçının web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, Clapton’ın 8 Mayıs’ta Londra’daki Royal Albert Hall’da konser verdikten sonra virüse yakalandığına inanıldığı söylendi.

Açıklamada, “Eric Clapton, Royal Albert Hall’daki ikinci konserden kısa bir süre sonra corona virüsü pozitif çıktı ve ne yazık ki acı çekiyor.”

“Tıbbi danışmanları tarafından, çok erken seyahat etmeye ve performans göstermeye devam ederse, tamamen iyileşmesini önemli ölçüde geciktirebileceği söylendi.”

“Eric ayrıca grubuna, ekibine, organizatörlerine, çalışanlarına ve tabii ki hayranlarına herhangi bir enfeksiyon bulaştırmamak konusunda endişeli” ifadeleri yer aldı.

Ekibin, “yoğun iç tartışmaların” ardından Zürih ve Milano’da verilecek iki konseri iptal etme kararı aldığı belirtildi. Clapton iyileştikten sonra, turne tarihlerinin önümüzdeki altı ay içinde yeniden planlanacağı ve satın alınan biletlerin yeni planlanan konserler için geçerli olacağı da açıklandı.

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