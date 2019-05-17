Aşık Mahzuni Şerif bundan 17 yıl önce aramızdan ayrıldı

Şerif Cırık veya tanınan adıyla Aşık Mahzuni Şerif 17 Kasım 1939’da, Kahramanmaraş Afşin'de doğdu. Babasının adı Zeynel, annesinin adı Döndü'ydü. “Şerif” adı, kendisi doğmadan önce ölen amcasının adına ithafen verilmişti. Yazdığı bir dörtlükte doğum tarihi ve soyu hakkında şöyle demişti:

“Tevellüdüm merak ise miladî otuz dokuz

Kasımın on yedisinde Zeynel babadan geldim.

Döndü anaya rahmolmuş, ehlibeyt meftunuyuz

Ben faninin acısına, seyrü sefadan geldim”

Alembey köyündeki Lütfi Mehmet Efendi Medresesi'nda Kur'an eğitimi alarak okula eğitim hayatına başlamışken köylerine ilkokulun yapılmasıyla medrese eğitimini bırakarak ilkokula başladı. 1955 yılında, sonradan Ankara'ya nakledilen Mersin Astsubay Okulu'na kaydoldu ve 1959'da okulu bitirerek ordonat tekniker sınıfına ayrılarak Ankara Ordonat Tekniker Okulu'da eğitim almaya başladı. Burada okurken yapılan bir arama sonucu çantasında Alevi-Bektaşi ozanlarının şiirleri ve Marksizm ile ilgili kitaplar çıkmasıyla okuldan kaçtı ve bir daha geri dönmedi. 1961'da Kuleli Askerî Lisesi'nde gitti fakat maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı.

ÜÇ KEZ EVLENDİ

Mahzuni Şerif, ilk evliliğini dayısının kızı Emine ile imam nikahı olarak gerçekleştirdi ve bu evlilikten Züleyha adından bir kızı oldu. Ozan, eşinden mektup yoluyla boşandı. İkinci evliliğini İtalyan asıllı Sovina (Suna) ile yaptı ve bu evlilikten Ferhat, Şirin ve Emrah adlarında üç çocuğu oldu. Suna'nın evi terk etmesinden sonra ozan üçüncü evliliğini Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni olan Fatma Hanım ile yaptı ve bu evlilikten Derya, Ali, Şeyda ve Yetiş adlarında dört çocuğu oldu.



453 PLAK, 58 KASET, 8 KİTAP

Türk halk müziği sanatçıları tarafından söz ve besteleri sıklıkla kullanılmıştır. Araştırmacı Yazar Battal Pehlivan'ın Aşık Mahzuni Şerif'in yaşamı ve sanatı üzerine yaptığı incelemenin adı Dom Dom Kurşunu idi. Doğum yeri Berçenek'e ithafen yazdığı Oy Bizim Eller ve Acı Doktor bestelerinin yanı sıra Dom Dom Kurşunu, Yedin Beni, Yuh Yuh, Fadimem, Gül Yüzlüm, Ciğerparem, Mevlam Gül Diyerek, Merdo, Dostum Dostum, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Çeşmi Siyahım, Yalan Dünya, Ağlasam mı?, Abur Cubur Adam, Katil Amerika ve Bu Mezarda Bir Garip Var, Ekmek Kölesi gibi birçok bilinen eserleriyle tanınan Aşık Mahzuni'nin türkülerini Gülden Karaböcek'ten Zeki Müren'e, Zara ve İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Kaya'ya, Mahsun Kırmızıgül'den Murat Göğebakan'a ve Selda Bağcan'a kadar birçok Türk halk müziği ve bazı pop müzik sanatçıları da okudu. Halk şiirine gönül veren ve konuşma dilini şiirleştiren Aşık Mahzuni'nin 453 plağı, 58 kasedi ve yayınlanmış 8 adet kitabı bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından çekilmiş 2 adet belgeseli bulunmaktadır. 1989-1991 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Sivas Dramı adlı türküsünü, 1993 yılında yaşanan Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlere ithaf etti.

DGM’DE DE YARGILANDI

2001 yılının başlarında rahatsızlanarak, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım altına alınan Aşık Mahzuni Şerif, Mayıs ayında taburcu edildi. Ancak evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan Mahzuni Şerif 17 Mayıs 2002 tarihinde Köln, Almanya'da vefat etti. Vefat ettiğinde, Devlet Güvenlik Mahkemesinde'ki davası henüz sonuçlanmamıştı. Mezarı Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınındaki Çilehane adı verilen yerdedir.

‘BİR MISRASI KADAR CESUR OLABİLSEK…’

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul Belediye Başkanı seçilen, ancak YSK tarafından seçim yenileme kararının verilmesinin ardından mazbatası alınan, 23 Haziran’da bir kez daha başkanlık için yarışacak olan Ekrem İmamoğlu, Mahzuni Şerif’i Twitter’dan paylaştığı bir mesajla andı. Bundan 2 yıl önce gerçekleştirilen bir anma törenindeki açıklamalarını anımsatan İmamoğlu, “Keşke Aşık Mahzuni Şerif’in tek bir mısrası kadar cesur olabilsek… Ozanımızı saygıyla anıyorum” dedi.