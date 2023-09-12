Aşık Veysel’in vasiyeti köprüye dönüştü

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Aşık Veysel, 1973 yılında Sivas Valisi Celal Kayacan'dan Kızılırmak Nehri üzerine köprü yapılmasını istemişti. Veysel'in bu isteği, ölümünden sonra Vali Kayacan tarafından vasiyet kabul edilerek hayata geçirildi. 1975 yılında hizmete açılan Sivrialan Köprüsü, bugün Aşık Veysel'in anısını yaşatmaya devam ediyor.

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Aşık Veysel’in vasiyeti, 2023 yılında UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Aşık Veysel Yılı’ olarak ilan edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda, Aşık Veysel’in hayatını ve eserlerini anlatan etkinlikler düzenleniyor.

Aşık Veysel’in vasiyetinin ortaya çıkmasına tanık olan gazeteci Yücel Yönal, o günleri anlattı.

Yönal, “Aşık Veysel ile ilgili yayınlarım çıkmaya başladığı zaman; Aşık Veysel’e daha büyük ilgi duymaya başladım. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmazdım. Köprü hikayesi ise Veysel’in ağır hasta olduğuna dair bir duyum almıştım. Bunu o zamanların Valisi Celal Kayacan’a ilettim. O da bana, ‘Sabah erkenden valiliğe gel ve beraber köye gidelim’ dedi.

O zamanlar erken gitmemizin sebebi ise Kızılırmak’ın suyu çoğalmadan araba ile geçmemiz gerekiyordu. Sabah erkenden Aşık Veysel’i ziyarete gittik. Vali Celal Kayacan, 2-3 saat Aşık Veysel ile konuştu. Vali Kayacan, Aşık Veysel’den ölmeden önce bir şey isteyip, istemediğini sordu.

Aşık Veysel de Kızılırmak’ın üzerine bir köprü yapılmasını istedi. Vali Kayacan ise köprünün yapılacağını söyledi. Hemen ardından köprü yapımına başlandı ama ne yazık ki Aşık Veysel göremedi. Aşık Veysel’in arzusu yerine getirildi. Bu köprü aradan 50 yıl geçmesine rağmen herkese yol veriyor” dedi.

Yönal, Aşık Veysel’in kendisine de köyüne gelen yolun haberini yapmasını istediğini belirterek, “Bana da bu konuda bir sözü olmuştu. Onu hep haber yaptığım için bana ‘Yücel artık beni yazma’ dedi. Ben de ‘Ne yazacağım o zaman’ dediğimde, bana ‘Yolumu yaz’ demişti.

Allah, devletimizden razı olsun ki köprü yapıldı ve bu yola kavuşuldu. Buradan her geçtiğimde onu hatırlıyorum. Köprünün yapılması ile çevre köylüler de büyük bir bunalımdan kurtuldu” diye konuştu. (DHA)