Asım Ekren son yolculuğuna uğurlandı 

KKTC’de yaşayan Asım Ekren 2011’de lenf kanserine yakalanmıştı. Bir süredir İstanbul’da tedavi gören Ekren, dün 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün Karacaahmet Mezarlığı’nda pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen cenaze törenine Ekren’in eşi Semra Ekren ve yakınları katıldı.

Ünlü baterist, kılınan cenaze namazınıın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“ENFEKSİYONU ATLATSAYDI AKUT LÖSEMİ TEDAVİSİNE BAŞLAYACAKTI”

Acılı eş Semra Ekren, “Asım, akut lösemi oldu. Önce Kıbrıs’ta bir hafta yattı tedavi gördü. Sonra İstanbul’a gönderdiler Çapa’da tedavisi devam etti. Ancak ciğerlerinde enfeksiyon çok yoğundu. Bir süre uyuttular entübe oldu. Ve dün sabah da kalpten kaybettik. 11 yıl önce tekrar lenf kanseri geçirmişti ama atlatmıştı. Ancak şu iki ay içerisinde kan değerleri ciddi bir şekilde bozuldu. Ciğerlerde olan enfeksiyonu atlatsaydı akut lösemi tedavisine başlayacaktı. Şu an şoktayım. Sosyal medyada sevenlerinin paylaştıklarına çok bakamadım ancak hepsine teşekkür ederim” dedi.

5 KEZ EVLENMİŞTİ

Asım Ekren, 1951 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1960’lı yıllarda Haramiler grubunda bateristlik yaptı. İlk evliliğini İstanbul Gelişim Orkestrası şefi Selçuk Başar’ın kardeşi Asuman Başar’la yaptı. Çiftin bu evliliğinden dünyaya gelen Binnaz ve Mert adında iki çocuğu var. Ardından Ekren, Mari Güngörmez ile nikâh masasına oturdu.

22 Temmuz 1985’te Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evlendi. İkilinin bu birlikteliğinden Yağız ve Halil Uğur adında iki oğlu bulunuyor. 1990’da Zeynep Özal'dan boşandıktan 53 gün sonra eski nişanlısı Selma Güneri ile evlenip, 1992 yılında boşandı.

Ünlü baterist, son olarak 1997 yılında Semra Ekren ile dünyaevine girdi.

İstanbul Gelişim Orkestrası’nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı. Kültür Bakanlığı’nın Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda pek çok müzisyen ile müzik çalışmalarıma devam etti.

2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı Folkestra isimli bir grup kurdu.(DHA)