Asım Gültekin kimdir? İşte Asım Gültekin’in hayatı…

Asım Gültekin, 1975 yılında dünyaya geldi. Geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat eden Asım Gültekin birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti. İşte Asım Gültekin'in hayatı ve hakkında bilinenler...

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti. Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008’de yılın öğretmeni seçilmişti. İşte Asım Gültekin hakkında merak edilenler…

ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?

Asım Gültekin, Amasya’nın Taşova ilçesinde 1975’te dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Asim Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

Aralarında “Yörünge”, “Yedi İklim”, “Yeni Şafak”, “Sağduyu”, “Milli Gazete”, “Vakit”, “Şehrengiz”, “Düş Çınarı”, “Kırklar”, “Gerçek Hayat”, “Genç” ve “Yörünge”nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008’de yılın öğretmeni seçilmişti.

Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği’nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Asim Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.