Asırlık panayıra corona virüsü iptali

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde 110 yıldır her yıl binlerce kişiyi bir araya getiren Pavli Panayırı, Pehlivanköy Belediye Meclisi’nin kararıyla bu yıl iptal edildi. Pehlivanköy Belediyesi, Trakya bölgesindeki en büyük 2 panayırdan biri olma özelliği bulunan ve bu yıl 10-13 Eylül tarihleri arasında planlanan panayırın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde her yıl Eylül ayının ikinci haftası düzenlenen ve binlerce kişiyi bir araya getiren Pavli Panayırı, bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle kurulmayacak.

1910 yılından bugüne başta Trakya bölgesi olmak üzere Türkiye'nin her yerinden binlerce insanı bir araya getiren Pavli Panayırı, Pehlivanköy Belediye Meclisi'nin kararıyla iptal edildi.

10-13 EYLÜL'DE YAPILMASI PLANLANIYORDU

10-13 Eylül tarihleri arasında planlanan Pavli Panayırı, corona virüsü salgının devam etmesi nedeniyle iptal edilirken 7'den 70'e insanların doyasıya eğlendiği lunapark, kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı tezgâhlar ile Trakya bölgesindeki çeşitli yerleşimlerden gelerek köfte, çevirme gibi lezzetleri satışa sunan açık hava lokantaları bu yıl kurulmayacak.

BELEDİYE MECLİSİ KARARI AÇIKLANDI

Pehlivanköy Belediyesi'nden iptal kararıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; “Belediye Meclisinin, 04.08.2020 tarihli toplantısında aldığı 29 nolu Meclis Kararı gereği, ülkemizde ve dünyada etkisini halen devam ettirmekte olan corona virüsü (Covid-19) hastalığının, ilçemizde yayılmasını engellemek, ilçe halkımızı corona virüsü (covid-19) salgınından korumak amacıyla, tedbir amaçlı, bu yıl 10-13 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılan Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırının 2020 yılında yapılmamasına karar verilmiştir. Tüm halkımıza duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

EN BÜYÜK 2 PANAYIRDAN BİRİYDİ

Bin 786 nüfuslu küçük bir ilçe olan Pehlivanköy'de iğne atsan yere düşmeyecek yoğunluğun yaşanmasına neden olan Pavli Panayırı'nın 2021 yılında yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Ergene Nehri'nin kıyısında kurulan ve Eylül ayının 2'nci haftasındaki Perşembe günü başlayarak 4 gün süren panayırda fotoğraf sanatçıları için rengârenk görüntüler ortaya çıkarken yöreye özgü yiyecek, içecek, hediyelik eşya gibi ürünler de satışa sunuluyordu.

Halk arasında Pehlivanköy ilçesine verilen isim olarak da bilinen ve 1910 yılından bugüne düzenlenen Pavli, Çatalca Panayırı ile Trakya bölgesinde kurulan en büyük 2 panayırdan biri olarak kabul ediliyor.