Aşk 101 çekimleri başladı!

İlk sezonu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu’nun Instagram’da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın yer aldığı Netflix dizisinde bir de değişiklik yaşandı. Meriç Acemi'nin hikayesini yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda artık Hakan Muhafız dizisinin de yönetmenliğini yapan Gönenç Uyanık oturacak. İlk sezonun yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yapmıştı.