Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aşk 101 çekimleri başladı!
Aşk 101 çekimleri başladı!
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı’nın yer aldığı Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandı...
Kültür Sanat 14 Temmuz 2020 - 14:58

İlk sezonu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu’nun Instagram’da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın yer aldığı Netflix dizisinde bir de değişiklik yaşandı. Meriç Acemi'nin hikayesini yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda artık Hakan Muhafız dizisinin de yönetmenliğini yapan Gönenç Uyanık oturacak. İlk sezonun yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yapmıştı.

Etiketler