Aşk 101’deki Osman karakterinin değiştirildiği doğrulandı

Ay Yapım tarafından Netflix Türkiye için hazırlanan Aşk 101 dizisindeki Osman karakterinin eşcinsel bir birey olarak kurgulandığı ancak daha sonra senaryonun değiştirildiği öne sürülmüş, dizinin fragmanını sosyal medya hesaplarından LGBT sembolü olan gökkuşağı emojisi ile paylaşan Netflix’e de tepkiler gelmişti. Hatta AKP Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yaptığı bir açıklama ile Osman karakterinin başlangıçta eşcinsel olarak kurgulandığını açıklamıştı.

Şu an dizide fındık yiyen bir delikanlı olan Osman karakterinin, RTÜK ile yapılan görüşmeler sonucu değiştirildiği doğrulandı. İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir isim BBC Türkçe’ye açıklama yaptı ve “İkili görüşmelerle o karakter konusundaki sıkıntı giderilmiştir” dedi.

