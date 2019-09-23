Aşk Geçmişim Berlin yolcusu

UNIQ Hall ve Etkinlik Alanları Yöneticisi Pangea, Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği ile 2019-2020 tiyatro sezonunun en özel oyunlarını Avrupa sahnelerine götürecek. İşbirliği ile birlikte sezonun başarılı oyunları Viyana, Londra, Berlin gibi yerlerde sahnelenecek. Bu proje kapsamında yurtdışında sahnelenecek ilk oyun ise Aşk Geçmişim… Tuğrul Tülek yönetmenliğinde prömiyerini UNIQ Hall'de yapacak ve başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu, Melisa Doğu'nun paylaştığı ‘Aşk Geçmişim' önümüzdeki Ocak ayında Berlin'de başlayacak. Aynı zamanda Nisan ayında ikincisi gerçekleşecek Viyana Türkçe Tiyatro Festivali'ni de Kunst Offensive ortaklığı ile birlikte yürütecek olan Pangea, çatısı altındaki bütün oyunları ve oyuncuları festival kapsamında her yıl Avrupalılarla buluşturmayı sürdürecek.

‘SANATIN BİR COĞRAFYASI OLMAMALI’

İşbirliğine yönelik Pangea Genel Müdürü Sonay Yücel, “UNIQ Hall çatısı altında bu zamana kadar yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını her zaman seyircimizden olabilecek en olumlu şekilde aldık. Çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak artık Avrupa'da da sesimizi duyuracağız” dedi. Kunst Offensive (Sanat Cephesi) Kurucusu ve Sanat Yönetmeni Nazmi Ateş ise “Sanatın; zamana ve mekâna bağlı olmaktan çıkarılması, bir coğrafyası, dili olmaması gerektiğini savunmaktayım. Uzun zamandır yanıt aradığım bir soru vardı. Yurt dışında, nitelikli bir Anadolu kökenli sanat çalışması çıkarılması, kültürler, diller arası bağ kurulması olanaklı mıdır? İyiyi, güzeli, doğruyu arayan güç birlikleri elbette ki olanaklıdır. Pangea ile kurduğumuz ve uzun yıllara yayılması planlanan birliktelik de tam aradığım sorunun karşılığını vermekteydi” açıklamasını yaptı.