Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aşk-ı Memnu’da Bülent’i canlandıran Batuhan Karacakaya’dan itiraflar
Aşk-ı Memnu’da Bülent’i canlandıran Batuhan Karacakaya’dan itiraflar
Yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana bağlayan Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, dizinin kamera arkasında yaşananları takipçilerine anlattı.
Kültür Sanat 26 Nisan 2020 - 12:28

Dizide Behlül’ün Nihal’e olan aşkını kanıtlamak için saçlarını kestiği sahneyle dalga geçtiğini anlatan Batuhan Karacakaya, ilerleyen bölümlerde aynı durumun Bülent’in başına geldiğini hatırlattı. Saçlarını tıraş ettireceği için çok ağladığını itiraf eden Karacakaya, Bihter’e “Sana anne diyebilir miyim?” dediği sahnede çok zorlandığını anlattı.


“Ağlamam için gözüme bir şey sürdüler, o kadar canım yandı ki gözümü açamadım. Tabi sonra canım yandığı için gerçekten ağladım” diyen Karacakaya, final bölümü ile ilgili de şunları söyledi:

“Bihter’in nasıl öleceğini kimse bilmiyordu, hepimiz çok sonra öğrendik.”

Henüz 10’lu yaşlarındayken dizide rol alan Batuhan Karacakaya, 23 yaşına girdi.

İLGİLİ HABERAşk-ı Memnu ne zaman başlıyor? Aşkı Memnu hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
Son güncelleme: 12:30 - 26.04.2020
Etiketler