Aşk-ı Memnu’da Bülent’i canlandıran Batuhan Karacakaya’dan itiraflar

Dizide Behlül’ün Nihal’e olan aşkını kanıtlamak için saçlarını kestiği sahneyle dalga geçtiğini anlatan Batuhan Karacakaya, ilerleyen bölümlerde aynı durumun Bülent’in başına geldiğini hatırlattı. Saçlarını tıraş ettireceği için çok ağladığını itiraf eden Karacakaya, Bihter’e “Sana anne diyebilir miyim?” dediği sahnede çok zorlandığını anlattı.



“Ağlamam için gözüme bir şey sürdüler, o kadar canım yandı ki gözümü açamadım. Tabi sonra canım yandığı için gerçekten ağladım” diyen Karacakaya, final bölümü ile ilgili de şunları söyledi:

“Bihter’in nasıl öleceğini kimse bilmiyordu, hepimiz çok sonra öğrendik.”

Henüz 10’lu yaşlarındayken dizide rol alan Batuhan Karacakaya, 23 yaşına girdi.