Aşk Tesadüfleri Sever 2’de sürpriz isimler de yer alacak

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönettiği 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin kadrosuna usta oyuncular Uğur Polat, Levent Can ve Erkan Can da katıldı.

Tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Filme, Zuhal Olcay ve Türkü Turan'ın ardından usta oyuncular Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen Irmak ve Eli Mango da dahil oldular.

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.

Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak'a ait olan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’nin senaryosu yine Nuran Evren Şit'in imzasını taşıyor. Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri 21 Temmuz'da başlayan film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor. Film, Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.