Aşkale sürgünü Leon Bahar’ın hüzün dolu hayatı

Ankaralı Yuda Leon Bahar, hayatını İstanbul Sultanhamam'da gömlek, pardösü ve çorap toptancılığı yaparak kazanan genç bir müteşebbis. İkinci Dünya Savaşı'nın dünyayı kasıp kavurduğu günler. Türkiye savaşa girmemek için diplomasi savaşı veriyor. Artan kamu harcamaları ve olası bir savaşa girme durumu da dikkate alınarak devlete kaynak yaratma ihtiyacı karşısında, Saracoğlu Hükümeti çok tartışmalı bir karara imza atıyor. Varlık Vergisi Kanunu, 11 Kasım'da TBMM'de kabul ediliyor. Vergi, çok büyük ağırlıkla azınlık vatandaşlara uygulanıyor; tespit, tahsilat ve uygulama süreçleriyle vergi hukuku kurallarını, vergilendirme tekniklerini ihlal ettiği yıllar içinde hemen hemen tüm çevrelerce kabul edilen bu vergi nedeniyle borcunu ödeyemeyen 1200 mükellef çalışma kamplarına sürgüne yollanıyor. İşte Leon Bahar da o mükelleflerden biri…

SÜRGÜN GÜNLERİNDE DUYGU DOLU MEKTUPLAR

Kazancının kat be kat üzerinde, 120 bin lira tutarında bir vergiyle karşılaşıyor. Verginin ilanından itibaren devlet makamlarına hitaben yazdığı hak arama dilekçelerinin yanı sıra Aşkale ve Sivrihisar'daki sürgün günlerinde karısı Jenny ve iki kızına yazdığı duygu dolu mektuplar şimdi “Şair, Edip, Dürüst Tüccar Leon Bahar'ı Takdimimdir” adıyla biyografik roman olarak bir döneme ışık tutuyor.

ŞİİRLERİ OKURLARLA BULUŞUYOR

‘Şair, Edip, Dürüst Tüccar Leon Bahar'ı Takdimimdir' de yazar çok kapsamlı bir özel arşivden yararlanarak kamp ve sürgün hayatının detaylarını ortaya çıkarıyor. Bunun yanı sıra yazı hevesi yarım kalmış bir edebiyat tutkununun hayalini gerçek kılıyor, onun şiir dilinde yazdıklarını okurla buluşturuyor.

Nişantaşı, Bebek, Sultanhamam'dan başlayarak 1940'lı yılların İstanbul'u, Haydarpaşa'dan Fındıklıyan Han'a İstanbul'u güzelleştiren tarihi binalar ve hatıralarla örülü roman aynı zamanda Kandıra'dan Aşkale'ye, Aşkale'den Sivrihisar'a uzanan bir Anadolu güncesine de ev sahipliği yapıyor. Birbirini seven ama aynı zamanda ıstırap veren bir karı kocanın zorunlu ayrılığı, çetrefilli aile ilişkileri, evlat sevgisi, dostlukların yarattığı mucizeler, gerçek vatanseverliğe dair samimi ifşaatlar ve adalet özlemi ile “Şair, Edip, Dürüst Tüccar Leon Bahar'ı Takdimimdir” 12 Kasım'dan itibaren tüm kitapçılarda!

Nurten Yalçın Erüs, yarın saat 17.30'da Beşiktaş Kırmızı Kedi'de kitabını okurları için imzalıyor.