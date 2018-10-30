Asker Hakan’dan anlamlı davranış

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Hakan Sabancı, SosyalBen Vakfı’nın öğrencilerini Erzurum’dan İstanbul’a getirdi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçına götürdü. Bu anlamlı davranışı popçu Mustafa Sandal Instagram hesabından şu notla paylaştı:

“Bu güzel Cumhuriyet Bayramı akşamında canım güzel yürekli kardeşim Hakan Sabancı beni gerçekten çok duygulandırdı! SosyalBen Vakfı'nın öğrencilerini Erzurum'dan bu anlamlı günde İstanbul'a getirip onlarla yürekten ve bizzat nasılda büyük bir dikkatle ilgilendiğine şahit oldum. Hakan ile birlikte sporda dostluk temasıyla harika bir gün geçirmişler. Günün son durağı da Beşiktaş-Rize maçı oldu ve burada da hep birlikte vatanımızın geleceği bu kıymetli kardeşlerimizle bir hatıra fotoğrafı çektirelim dedik.”