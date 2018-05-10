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‘Aşkın Gözlere İhtiyacı Yok’ filminin galası yapıldı
‘Aşkın Gözlere İhtiyacı Yok’ filminin galası yapıldı
Onur Ünlü'nün yönettiği, Uluslararası Adana Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görülen 'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok', 11 Mayıs'ta gösterime girmeden önce Kanyon AVM'de gala gecesiyle davetlilerin karşısına çıktı. Galaya filmde rol alan Evgar'ın "Biz bu filmi çektiğimizde Euro 3 liraydı. Üzerinden bayağı zaman geçti" esprisi damga vurdu.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 10 Mayıs 2018 - 07:53

Oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Demet Evgar, Hale Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı ‘Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok’, cinayet masası dedektifi Salim’in gözlerinin tamamen kör olacağını öğrendikten sonra gelişen olayları konu ediniyor. Önceki akşam gerçekleşen özel gösterime oyuncu kadrosunun tamamı katıldı.

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‘FİLMİN NE ZAMAN ÇEKİLDİĞİNİ BİLMİYORUZ’

Filmde rol alan Demet Evgar, “Biz bu filmi çektiğimizde Euro 3 Türk Lira’sıydı. Uzun zaman oldu, üzerinden bayağı bir zaman geçti” şeklinde espri yaptı. Film yönetmeni Onur Ünlü “Filmin ne zaman çekildiğini hatırlamıyorum. 1,5 yıl kadar oldu. Çok çalışıyoruz ve bir sürü şey çekiyoruz. Ancak sonbahardı ya. Sonbaharlardan birinde çektik” dedi.

Son güncelleme: 12:14 - 10.05.2018
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