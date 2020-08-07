Aşkın ne demek? Aşkın isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Aşkın ne demek? Aşkın isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aşkın'dır. Kız ya da erkek ismi olarak kullanılabilen Aşkın ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aşkın isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aşkın’dır. ‘Aşkın ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AŞKIN’IN İSİM ANLAMI

Aşkın ismi Türkçe kökenlidir ve belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş, benzerlerinden üstün, çok, fazla anlamındadır.