Aşkın ölümsüzleştiği Gladyatörler Şehri

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde 3 bin 600 metrelik surların içerisinde kalan dünyanın en büyük Gymnasium'una (Öğrencileri üniversiteye hazırlayan okul) sahip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti kapılarını SÖZCÜ HAFTASONU'na açtı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt antik kent ile ilgili şu bilgileri verdi: “Evliya Çelebi'nin uğradığı ve hakkında bilgi verdiği yerleşimlerden birisi olan kent için 1977-1999 yıllarında Prof. Dr. Yusuf Boysal ve 2003-2006 yılları arasında Prof. Dr. M. Çetin Şahin başkanlığında kazılar yapıldı. 2008'den bu yana ben görev yapıyorum. Stratonikeia günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar iniyor. Bu alandaki yerleşim Hititler Dönemi'nde Atriya olarak geçiyor. Klasik Dönemde Khrysaoris, Idrias ve Hekatesia olarak bilinen yerleşim, MÖ 3. yy'ın 2. çeyreğinden itibaren Seleukos Kralı I. Antiokhos tarafından, karısı Stratonike adına Stratonikeia olarak değiştirilmiştir. Doğu Roma Dönemi dahil olmak üzere bu isim uzun süre kullanıldı. Türk Dönemi'nde ise Eskihisar olarak geçiyor. Kent içinde yapılan çalışmalarda Karca, Grekçe, Latince ile Hicri ve Rumi tarih kayıtlarının da olduğu Osmanlıca yazıtlar bulunmuştur.”

ŞABAN AĞA CAMİİ RESTORE EDİLDİ

Antik dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden biri. Osmanlı Dönemi'ne ait taş döşeli sokaklar, tarihi alanlar ve kalıntılar gezilebiliyor. Cumhuriyet Dönemi köy kahveleri, köy meydanı özgün yapıları dönemin esnaflarından bakırcı, terzi, demirci, bakkal ve kahvehaneler yaşatılmak amacıyla restore ediliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi'nde namaz kıldığı rivayet edilen tarihi Şaban Ağa Camii tarihine uygun restore edilen eserler arasında.