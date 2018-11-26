Aslan Kral’dan daha vizyona girmeden büyük başarı

1990’lı yılların en sevilen animasyon filmi Aslan Kral (The Lion King) yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Film, daha vizyona girmeden büyük heyecan yarattı. Filmin fragmanı bir günde 224 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi ve ilk 24 saatte en çok izlenen ikinci fragman oldu.

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Aslan Kral, 1990’larda çocuk olan neslin en çok sevdiği animasyon filmiydi. 1994 yılında vizyona gören Aslan Kral, izlenme rekorları kırmıştı. Film, şimdi yenilenmiş haliyle yeniden vizyona girmeye hazırlanıyor. Hem de James Earl Jones ve Beyonce gibi isimlerin yer aldığı bir kadroyla…

Türkiye’de 19 Temmuz 2019 tarihinde vizyona girmesi planlanan Aslan Kral, dünya çapında çok büyük bir başarıya imza attı. Filmin fragmanı sadece 24 saatte 224 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi. Filmin fragmanı, ilk 24 saatte gelmiş geçmiş en çok izlenen ikinci fragman oldu. Rekorun ise 238 milyon izlenmeyle bu sene yayınlanan Avengers: Sonsuzluk Savaşı’na ait…

KADRO BELLİ OLDU

Aslan Kral’da Genç Simba’nın babası Mufasa’yı James Earl Jones, Simba’yı Donald Glover, Scar’ı Chiwetel Ejiofor, sırtlan Kamari’yi Keegan-Michael Key, Pumbaa’yı Seth Rogen, mirket’i Billy Eichner, Simba’nın aşık olduğu aslan Nala’yı da pop yıldızı Beyonce seslendirecek. Filmin yönetmenliğini ise Iron Man, Iron Man 2 ve Kovboylar ve Uzaylılar filmlerini de yöneten Jon Favreau yapacak.