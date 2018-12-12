Aslı Gibidir’in fragmanı ve afişi yayınlandı!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yapımcılığını Hann Film’in, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey ve Bener Karaçor’un kaleme aldığı, başrolünde Aslı İnandık’ın rol aldığı komedi filmi “Aslı Gibidir”in fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen film, 25 Ocak’ta beyaz perdede seyircisiyle buluşacak.

Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan, kazandığı konservatuara ailesinin koyduğu engel nedeniyle gidemeyince “Gerçek Yaşam Dublörleri” adlı kulübe katılan Aslı’nın hikayesini konu alan filmin çekimleri İstanbul’da dört haftada tamamlandı.



AFİŞİ DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

Fragmanla birlikte filmin afişi de görücüye çıktı. Aslı İnandık’ın canlandırdığı birbirinden komik karakterlerin yer aldığı dikkat çekici afişin tasarımını Cem Gürgen üstlendi. “Aslı Gibidir”‘in kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Tuna Orhan, Nazlı Tosunoğlu, Ayten Uncuoğlu, Tuğçe Karabayır, Aslı Turanlı, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Enis Arıkan, Caner Özyurtlu ve Melis Kaygılaroğlu rol alıyor.

FİLMİN KONUSU ŞÖYLE: Aslı (Aslı İnandık) çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen iyi niyetli, saf ve hayalperest bir kızdır. Hayallerinin peşinden gider ve özel bir konservatuarın oyunculuk bölümünü kazanır. Ailesi bu duruma karşı çıkar ve beklediği desteği göremez. Çaresizce para kazanmak için ne yapacağını düşünürken ‘gerçek hayatta sipariş üstüne oyunculuk’ yapan dublörler kulübüyle tanışır ve orada çalışmaya başlar. Burası hem Aslı'nın okul parasını kazanabileceği hem de kılıktan kılığa girerek oyunculuk yeteneklerini sergileyebileceği bir yerdir. Her şey yolunda giderken, iş için gönderildiği eğlenceli görevlerden birinde hesapta olmayan bir aşk kapısını çalar.