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Aslıcan ne demek? Aslıcan isminin kısaca anlamı…
Aslıcan ne demek? Aslıcan isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aslıcan'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aslıcan ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aslıcan isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 27 Temmuz 2020 - 13:03

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aslıcan’dır. ‘Aslıcan ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ASLICAN’IN İSİM ANLAMI

Aslıcan ismi Arapça-Farsça kökenlidir ve özü can gibi sevgili anlamına gelmektedir.

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Son güncelleme: 13:04 - 27.07.2020
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