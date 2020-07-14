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Aslınaz ne demek? Aslınaz isminin kısaca anlamı…
Aslınaz ne demek? Aslınaz isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aslınaz'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aslınaz ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aslınaz isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 14 Temmuz 2020 - 10:15

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aslınaz’dır. ‘Aslınaz ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ASLINAZ’IN İSİM ANLAMI

Aslınaz ismi Türkçe-Farsça kökenlidir ve nazlı olması geçmişinden gelen anlamına gelmektedir.

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Son güncelleme: 10:18 - 14.07.2020