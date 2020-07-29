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Aslınur ne demek? Aslınur isminin kısaca anlamı…
Aslınur ne demek? Aslınur isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aslınur'dur. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aslınur ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aslınur isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 29 Temmuz 2020 - 13:03

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aslınur’dır. ‘Aslınur ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ASLINUR’UN İSİM ANLAMI

Aslınur ismi Arapça kökenlidir ve “nurdan gelen”, “aydınlık”, “ışıklı”, “temiz” anlamlarına gelmektedir.

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Son güncelleme: 13:04 - 29.07.2020
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