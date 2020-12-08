Aspendos Arena mühürlendi, Mustafa Erdoğan tepki gösterdi

Antalya'nın Serik ilçesinde Mustafa Erdoğan tarafından kurulan, 'Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yapıldığı Aspendos Arena Gösteri Merkezi, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Aspendos Arena’nın kurucusu ve Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla mühürleme işlemine tepki gösterdi.

Paylaştığı fotoğrafın altına “Gördüğünüz yazı Aspendos Arena’nın Serik Belediyesi tarafından mühürlendiğinin resmidir” notunu düşen Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“102 ülkede 5 binden fazla gösteri ile Yeni Zelanda’dan Meksika’ya, Şili’ye, Bahreyn’den Sibirya’ya 45 milyondan fazla dünya izleyicisine kültürümüzü ve memleketimizi tanıtmanın hediyesidir. Aspendos Arena sahnesinde her yıl yüz binlerce turiste kültürümüzü sergilemenin ödülüdür. Dün Ankara Sanat Tiyatrosu, bugün bizim tiyatromuz, tarih bunları unutmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz. #direnaspendosarena.”

GÜLBEN ERGEN: KINIYORUM

Mustafa Erdoğan’ın eski eşi şarkıcı Gülben Ergen de karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Serik Belediyesi’nin Antalya’da yıllardır binlerce turistin ayakta alkışladığı, Anadolu Ateşi ve Mustafa Erdoğan’a ait Aspendos Arena Tiyatrosu’nu bugün mühürlemesini şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

“MAHKEME KARARI UYGULANDI”

Gelen tepkiler üzerine Serik Belediyesi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Belediyemizin Aspendos Arena Tiyatrosu’nu mühürlediğine dair sosyal medyada paylaşımlar yer almaktadır. Söz konusu mühürleme işlemi mahkeme kararının uygulanmasından ibarettir. Paylaşım yapan şahısların konuyu yargı nezdinde çözmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”