Aspendos Arena’nın tahliye kararı kesinleşti

Antalya'da Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, Serik ilçesindeki 5 bin kişilik 'Aspendos Arena'nın tahliyesine yönelik dava, mülk sahibi lehine onandı.

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Serik ilçesinde 2008 yılına kadar Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri nedeniyle gösterilerini durdurdu. O dönem Aspendos Antik Tiyatro’ya yakın bölgede Hüseyin Avni Aykol’a ait kiralanan 25 dönümlük alanda Aspendos Arena kuruldu.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin 2017’de yıkımına karar vermesiyle arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol, tahliye davası açtı sonra da Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketi, arazi sahibi ve Serik Belediyesi’nin dahil olduğu hukuki süreç başladı.

İLK KARAR ÜST MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Hüseyin Avni Aykol’un açtığı tahliye davasının görüldüğü Antalya 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, 2018’de şirketin araziden tahliyesine karar verdi.

Üst mahkemeye yapılan itiraz sonrasında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını kaldırdı ve yeniden görülmek üzere geri gönderdi.

Yeniden görülen davada, Antalya 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2021 yılının sonlarında verdiği 2’nci kararda, arazinin tahliye edilmesi ve boş olarak davacıya teslimine hükmedildi. Firmanın 27 Mayıs 2017 tarihli kira akdinin yenilenmiş olduğunun tespiti talebi de reddedildi. Firma, tahliye kararına karşı yeniden üst mahkemeye itiraz etti.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

Kiracı firmanın Antalya 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kiralananın tahliyesine ilişkin kararını değerlendiren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Hukuk Dairesi, itirazı reddetti.

Üst mahkemenin ret kararıyla Aspendos Arena’nın bulunduğu araziden Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketinin tahliyesi kesinleşti.

Mülk sahibi Hüseyin Avni Aykol, “Bir an önce yerimin boşaltılarak bana teslimini bekliyorum. Sonrasında da tarım alanı olarak kullanacağım” dedi.

454 BİN 814 LİRA CEZA

2019 yılında Serik Belediyesi ekipleri 3’üncü derecede arkeolojik sit alanındaki Aspendos Arena Gösteri Merkezi’nde yapılan denetimde imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine idari para cezası vermişti. Gösteri merkezi 2020’de de mühürlenmişti. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da arazinin 20 bin 842 metrekarelik kısmının Aspendos Arena Gösteri Merkezi yapılmak suretiyle toprağın doğal yapısını bozduğu tespit edilen firma sahibine 454 bin 814 lira idari para cezası düzenlemişti. (DHA)