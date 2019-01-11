Aspendos Tiyatrosu’nda kriz!

Anadolu Ateşi’nin kurucusu Mustafa Erdoğan’ın 2008 yılında Antalya’da inşa ettiği Aspendos Antik Tiyatrosu’yla ilgili yeni bir kriz çıktı. Tiyatroyla ilgili iki yıl önce Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkım kararı verilmiş, devreye dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un girmesiyle kriz çözülmüştü.

Son olarak ise tiyatronun bulunduğu 25 dönümlük arazinin sahibi Hüseyin Avni Akyol, mahkemeye başvurarak, alanın boşaltılmasını istedi. sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Mustafa Erdoğan, “Bu tiyatro 2008’den günümüze kadar binlerce kişiyi ağırlayan, insanları sanatla buluşturan bir mekan. Eskiden bir mısır tarlasıydı. Şimdi bizden yüz binlerce liralık kira isteniyor. Bizim bunu karşılamamız mümkün değil, ama tiyatroyu söküp taşımanın da çok maliyeti var” dedi.

‘KORKUNÇ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

Konunun yargıya taşındığını ve mahkemeye kira bedelinin tespiti için başvurduklarını anlatan Erdoğan, şöyle dedi: “Yargının en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. O bölgede yaşayan 5 bin civarında insan, tiyatrodan yararlanıyor. Köy halkının çıkarına bir yer. Onlar da gitmemizi istemiyorlar. Biraz daha bekleyeceğiz. Yan tarla 200 bin lira değerinde, ilerisindeki tarla 250 bin lira değerinde. Normalde buranın kirası yıllık 10 bin lira bile değildir. Şimdi bizden 750 bin TL, civarında kira talep ediliyor. Yapılması gereken belediyenin ya da Bakanlığın burayı kültür sanat alanı ilan etmesidir. Böylelikle herkes rahat eder. Böyle bir korkunç durumla karşı karşıyayız.”

Erdoğan, 2008’in Mayıs ayından bu yana dek arsa sahibine 577 bin civarında ödeme yaptıklarını da sözlerine ekledi.