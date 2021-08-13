Assos’ta 1650 yıllık ızgara ve pişirme kabı bulundu

Çanakkale Ayvacık'ta 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde süren kazılarda, agora yanındaki konutlarda, pişmiş topraktan yapılmış Geç Roma dönemine ait 1650 yıllık yemek pişirme ızgarası, et pişirme kabı, tava ve tencere bulundu.

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7 bin yıllık Assos Ören Yeri’ndeki kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 15 kişilik ekiple sürüyor.

Agora yanındaki konutlarda yapılan çalışmalarda, Geç Roma dönemine ait 1650 yıllık pişmiş topraktan yapılmış ızgara, et pişirme kabı, tava ve tencere bulundu. Biber Deresi mevkiinde yapılan incelemede Alt ve Orta Paleolitik dönemlere ait 300 bin yıllık kesici, sıyırıcı ve vurma gibi farklı taş aletler bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, bu yıl ören yerinde iki noktaya odaklandıklarını anlattı:

“Bunlardan bir tanesi antik çağlardaki Gymnasium, başka bir ifadeyle lise diyebileceğimiz bir yapı. Yapı oldukça büyük bir alanı kaplamakta. Bu yapının sarnıç dediğimiz suların depolandığı küçük bir alanında kazı çalışmalarına devam ediyor. Burada şunu görüyoruz; bu yapı Helenistik dönemde yapılmış olmakla beraber, Roma ve Bizans döneminde kullanılmaya devam ediliyor. Bizans döneminde işlevini yitirip bir kiliseye dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz alanda Roma, ama arka tarafta ise Bizans kilisesi ve kalıntıları yer alıyor.”

“Bunun dışında ikinci bir çalışma alanı olarak da kentin batısında yer alan, batı kapısı olarak adlandırdığımız kapının hemen gerisindeki han olarak isimlendirdiğimiz Bizans dönemine ait bir yapı kompleksinde çalışmaktayız. Her yıl bu yapının bir mekanını açığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Buradaki yapı Bizans döneminde kiliseye dönüştürülmüş ve bu yukarıda görülen mermer parçaları da Bizans dönemine ait parçalar. Bu parçalardan bir tanesi de masa olarak kullanılan bir masanın mermer ayağı. Şimdi onu çıkarmaya çalışıyoruz.”

Bu yılki kazılarda değişik buluntuların da ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Nurettin Arslan, şunları söyledi:

“Agorada yaptığımız kazılar sırasında bir eve ait çöplük alana rastladık. O dönemde kullanılan ve kırılan her türlü kap kacaklar da bu alana atılmış. En ilginç olanlardan bir tanesi de ızgara olarak kullanılan, pişmiş topraktan yapılan bir objeydi. Onun dışında yine pişmiş topraktan yapılmış tava, tencere, ezme kapları gibi çok sayıda kaplar bulundu.”

“Bunlar bize o dönem insanların gündelik yaşam tarzı ve mutfakta ne tür yemek pişirdiklerini ve hangi araç gereçleri kullandığını göstermesi açısından önemli bir buluntu.” (DHA)