Assos’ta 1800 yıllık kaplar bulundu

Assos Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 1800 yıllık kaplar bulundu. Gündelik yaşama ışık tutan kaplar, Assos'un bu dönemdeki kültürünü ve yaşam tarzını anlamamıza yardımcı olacak.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında yürütülen kazılarda, çeşme yapısının altındaki çöplük alanında, seramik, pişmiş toprak ve camdan yapılmış kaplar ele geçirildi.

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ayaz yaptığı açıklamada, bulunan kapların, MS 2. ve 6. yüzyıllar arasında Assos’ta yaşayan insanların günlük yaşamlarında kullandıkları eşyalar olduğunu söyledi.

Ayaz, “Assos’ta bu zaman dilimine ait günlük kullanım kaplarına ait buluntulara ilk kez rastlıyoruz. Bu kaplar, Assos’ta o dönemdeki yemek kültürüne ve yaşam tarzına dair önemli bilgiler sunuyor” dedi.

Kazılarda ele geçen kapların, çöplük alanında bütün olarak bulunduğuna dikkati çeken Ayaz, “Bu durum, kapların nasıl kullanıldığını ve nasıl bir hayat tarzına sahip olduklarını daha iyi anlamamızı sağlıyor” diye konuştu.

Ayaz, bulunan kapların, Assos’un tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Bu buluntular, Assos’un tarihini daha iyi anlamamıza ve turizm potansiyelini artırmamıza katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. (DHA)