Assos’ta Felsefe, Aristoteles’in mekanında 21’inci kez toplanıyor

Assos'ta Felsefe sempozyumu bu yıl 21'inci defa 16-18 Eylül tarihlerinde toplanacak. Sempozyumun gerçekleşmesine öncülük eden Prof. Dr. Örsan K. Öymen, bu yılın konusunun bilgi felsefesi olduğunu kaydederek, "Bir yandan, her şeyi bildiğini sandığı halde hiçbir şeyi bilmeyen egosu şişik insanların, bir yandan da hiçbir şeyin bilinemeyeceği gibi post-modern safsatalara inanan insanların sayısının arttığı bir dönemde, bu konu ayrıca önemlidir” dedi.

SOZCU.COM.TR

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21 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos'ta Felsefe adlı etkinliğin bu yılki uluslararası sempozyum toplantısı 16-18 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles'in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine, yurt dışından ve yurt içinden öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

İNSAN ZİHNİNİN BİLME KAPASİTESİ NEYLE SINIRLI?

Bu yılki sempozyumda Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) bağlamında “Bilgi ve Kesinlik” konusu ele alınacak.

Sempozyumda “Bilgi nedir? Doğruluk, gerçeklik nedir? Olgu ile kurgu nasıl ayrılır? Kesinlik hangi koşullarda olanaklıdır? Kesinlik ile olasılık arasındaki fark nedir? İnsan zihninin bilme kapasitesi neyle sınırlıdır? İnsanın bilişsel yapısı neleri bilmesine olanak verir?” gibi sorulara yanıt aranacak.

ÖNEMLİ KATILIMCILAR

Sempozyuma Prof. Dr. Stephen Voss (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Halil Turan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Örsan K. Öymen (FMV Işık Üniversitesi), Doç. Dr. Bill Wringe (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Lucas Thorpe (Boğaziçi Üniversitesi), Doç. Dr. Cemil Güzey (Mimar Sinan Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Frank Zenker (Boğaziçi Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacaklar.

Sempozyumu 21 yıldır düzenleyen Prof. Dr. Örsan K. Öymen etkinlikle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye gibi, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden felsefenin değersizleştirildiği bir ülkede, felsefe alanında 21 yıl boyunca düzenli bir etkinlik gerçekleştirmek önemli bir olaydır.

Bugüne kadar bu etkinliklerimize iki yüz elliyi aşkın kişi konuşmacı, yedi bini aşkın kişi dinleyici-katılımcı olarak katıldı.

Kış aylarında Türkçe ve ulusal boyutta, yaz aylarında İngilizce ve uluslararası boyutta gerçekleşmektedir.

Bu yılın konusu olan epistemoloji, yani bilgi felsefesi, felsefenin en önemli alanlarından birisidir. Bir yandan, her şeyi bildiğini sandığı halde hiçbir şeyi bilmeyen egosu şişik insanların, bir yandan da hiçbir şeyin bilinemeyeceği gibi post-modern safsatalara inanan insanların sayısının arttığı bir dönemde, bu konu ayrıca önemlidir.”

ÜCRETSİZ VE HERKESE AÇIK

Toplantı ücretsiz ve herkese açıktır. Ayrıntılı bilgi ve “on-line” kayıt için: www.philosophyinassos.org.