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Asu ne demek? Asu isminin kısaca anlamı…
Asu ne demek? Asu isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Asu'dur. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Asu ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Asu isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 3 Temmuz 2020 - 10:34

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Asu’dur. ‘Asu ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ASU’NUN İSİM ANLAMI

Asu ismi Türkçe kökenlidir ve yaramaz, haşarı çocuk anlamına gelmektedir.

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Son güncelleme: 10:36 - 03.07.2020
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