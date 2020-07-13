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Asuhan ne demek? Asuhan isminin kısaca anlamı…
Asuhan ne demek? Asuhan isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Asuhan'dır. Kız isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Asuhan ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Asuhan isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 13 Temmuz 2020 - 09:48

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Asuhan’dır. ‘Asuhan ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ASUHAN’IN İSİM ANLAMI

Asuhan ismi türkçe kökenlidir ve gücünü hırçınlığıyla gösteren anlamına gelmektedir.

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Son güncelleme: 09:50 - 13.07.2020
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