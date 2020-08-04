Asya ne demek? Asya isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Asya ne demek? Asya isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Asya'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Asya ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Asya isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Asya’dır. ‘Asya ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ASYA’NIN İSİM ANLAMI

Asya ismi Arapça kökenlidir ve doğu anlamındadır. Ayrıca, dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanıdır.