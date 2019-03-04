Ata Demirer: “Bizim zamanımızda Bergen vardı, şimdi Aleyna var”

Ata Demirer, genç nesil ile kendi neslini karşılaştırarak, "Sen 18 yaşındaysan Aleyna sana çekici gelebilir. Kız ‘Sen Olsan Bari’ diyor, bizim gençlik bu kıza bayılıyor. Bizim zamanımızda Küçük Ceylan, Kibariye, Bergen vardı. Biz bunlarla büyüdük. Bizim zamanımız acılı arabesk dönemiydi" dedi.

Ata Demier, geçtiğimiz hafta sonu Ata Demirer Gazinosu ile Kıbrıs’taydı. Söylediği şarkılar ve yaptığı espriler ile konuklarını eğlendiren Demirer, “Tarkan, sahneye ya havadan iniyor ya da sahneye poposundan duman çıkararak çıkıyor. Tarkan'ın çocuğu da yürümeyecek. Puseti bırakacak babası gibi devamlı dans edecek. Şimdiki nesil şanslı. Tarkan’la büyüdüler” açıklamasıyla konuklarını güldürdü.

‘BİZİM ZAMANIMIZ ACILI ARABESK DÖNEMİYDİ’

Genç nesil ile kendi nesli arasında bir karşılaştırma yapan Demirer, şöyle dedi:

“Bir de şimdi Aleyna Tilki var. Sen 18 yaşındaysan Aleyna sana çekici gelebilir. Kız ‘Sen Olsan Bari' diyor, bizim gençlik bu kıza bayılıyor. Bizim zamanımızda Küçük Ceylan, Kibariye, Bergen vardı. Biz bunlarla büyüdük. Bizim zamanımız acılı arabesk dönemiydi. Şimdi her şey elektronik ve tuhaf. Şimdiki gençlik, acıyı da çok çabuk atlatıyor. Sevgililerinden ayrılıyorlar, 15 gün sonra atlatıyorlar. Ben sevgilimden ayrıldığım zaman kamyon çarmış gibi oluyordum. Kendimi zor toparlıyordum. O dönem ulaşılmazlık vardı. Kara sevda vardı. Şimdiki nesil sevgilisinde ayrılıyor, Çeşme’ye tatile gidiyor, oradan da story atıyor. Ayrılık umurumda değil havası.”