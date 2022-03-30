Ata Demirer duyurdu: Bursa Bülbülü yola çıktı

Ata Demirer, sosyal medya hesabından yeni filmi 'Bursa Bülbülü' ile ilgili hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

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Ata Demirer yeni filmi ‘Bursa Bülbülü’ne dair müjdeyi geçen yıl vermiş ancak filmin çekimleri Demirer’in kaza geçirmesi ve yönetmen Hakan Algül’ün sağlık problemleri yaşaması ile ertelenmişti.

Demirer, ‘Bursa Bülbülü’nün çekimlerine başladığını duyurdu ve “Bursa Bülbülü yol çıktı” notuyla filmin oyuncuları ile bir pozunu Twitter hesabından paylaştı.

Çekimleri Bursa’da gerçekleştirilecek filmin kadrosunda Tarık Pabupçuoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Özge Özacar, Erkan Can ve Cem Gelinoğlu yer alıyor.

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