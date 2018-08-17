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Ata Demirer ve Demet Akbağ 3 yıl sonra yeniden bir arada
Ata Demirer ve Demet Akbağ 3 yıl sonra yeniden bir arada
Ata Demirer, senaryosunu kendisinin yazdığı Hedefim Sensin filminde yine Demet Akbağ ile başrolü paylaşacak. 
Kültür Sanat 17 Ağustos 2018 - 12:34

Ata Demirer’in senaristliğini üstlendiği filmin yönetmenlik koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. BKM Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Hedefim Sensin’ ile birlikte Demirer ve Demet Akbağ, 3 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelecek. ‘Eyvah Eyvah’ serilerinde de birlikte başrolü üstlenen ikili, yeni filmde de neşeli bir Ege hikayesi anlatacak.

Demirer filmde ‘Zekeriya’ karakterini, Akbağ ise ‘Hafize’ karakterini canlandıracak. Ege hikayesi anlatıyor.

Filmde ayrıca Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can da rol alıyor.

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