Ata Demirer’den Tarık Ünlüoğlu için duygusal mesaj

Oyuncu Ata Demirer, birçok filmde birlikte rol aldığı Tarık Ünlüoğlu ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

Ata Demirer, bugün 61 yaşında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu ile Eyvah Eyvah serisinde, Berlin Kaplanı’nda ve Hedefim Sensin’de birlikte rol almıştı.

Ünlüoğlu’nun vefatı Ata Demirer’i de derinden üzdü. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Demirer, usta oyuncu için duygusal bir not kaleme aldı.

O not şöyleydi:

“Uzun yaz gecelerimiz vardı kahkalarınla aydınlanan, tepede senin tabirinle ‘dünyanın en güzel ay'ı'‬. Bir şarkıydık bittik artık hatıralar var geride kalan filmler ve senin sesin kulaklarımızda. Nur içinde yat dünyanın en güzel abisi.”‬