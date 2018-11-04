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Ata Demirer’in hedefi güldürmek
Ata Demirer’in hedefi güldürmek
Ata Demirer'in yeni filmi Hedefim Sensin'in afişi ve eğlenceli fragmanı yayınlandı.
Kültür Sanat 4 Kasım 2018 - 10:42

Ata Demirer’in Demet Akbağ ile başrollerini paylaştığı son filmi Hedefim Sensin, 30 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Filmde ayrıca isme Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can yer alıyor. İstanbul'da başlayan Hedefim Sensin, tüm eğlencesiyle Gökçeada'da devam ediyor. Usta komedyen Ata Demirer bu filmde çiğ köfteci Zekeriya karakterini canlandırıyor.

Filmin fragmanı, tüm oyuncuların renkli karakterlerinin, kahkaha dolu olduğunu da seyirciyle paylaşmış oldu.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ‘Hedefim Sensin' 30 Kasım'da vizyonda olacak.

İşte filmin fragmanı ve afişi:

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