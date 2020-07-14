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Ataberk ne demek? Ataberk isminin kısaca anlamı…
Ataberk ne demek? Ataberk isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ataberk'dir. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Ataberk ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ataberk isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 14 Temmuz 2020 - 11:43

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ataberk’dir. ‘Ataberk ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ATABERK’İN İSİM ANLAMI

Ataberk ismi Türkçe kökenlidir. Eski Selçuklu devletinde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli kimse, lala.

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Son güncelleme: 11:46 - 14.07.2020
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