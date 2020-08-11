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Atakan ne demek? Atakan isminin kısaca anlamı…
Atakan ne demek? Atakan isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Atakan'dır. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Atakan ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Atakan isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 11 Ağustos 2020 - 10:36

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Atakan’dır. ‘Atakan ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ATAKAN’IN İSİM ANLAMI

Atakan ismi Türkçe kökenlidir ve hükümdar olan ata anlamına gelmektedir.

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Son güncelleme: 10:37 - 11.08.2020
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