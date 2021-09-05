Ata’nın vizyonunda ilerleyip evrensel müzikte Türkiye’nin temsilcisi oldu

Viyola sanatçısı Merve Kenet Bulun, 2008’den bu yana Katar Filarmoni Orkestrası’nda görev yapıyor. Tam 35 ülkeden sanatçının bulunduğu orkestranın tek Türk üyesi.

Latif SANSÜR

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Viyola sanatçısı Merve Kenet Bulun, Türkiye'yi dünyada temsil eden başarılı bir müzisyen. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda derece ile mezun olduktan sonra yüksek lisans için Almanya'ya gitti. 10 yıl boyunca çeşitli orkestralarda çalıştıktan sonra 2008'de Katar Filarmoni Orkestrası için açılan yarışmaya katıldı. Yarışmalara dünyanın 34 ülkesinden 3 bin 700 profesyonel sanatçı katıldı. Seçilen 101 kişi arasındaki tek Türk oldu. Katar'a taşındı. Bir yandan orkestradaki görevine devam ederken, bir yandan da 9 kişiyle başladıkları CineMoon Ensemble Oda Müziği Orkestrası'nı kurdu. Aileleri, çocukları eğitme amaçlı konserler verdi, film müzikleri yaptı. Bulun yönetimindeki CineMoon, kısa sürede büyük başarılara imza atınca, orkestranın alt grubu olarak kabul edildi. Bulun, bunlarla yetinmedi. 40 kişilik orkestra için bir müzikal yazdı, kuklalarla yapılan gösterileri kapalı gişe oynadı. Hemen ardından yazdığı Mozart müzikali büyük ilgi gördü. Pandemi sürecine girildiğinde de Katar Filarmoni Orkestrası adına online yarışmalar düzenledi.

PUTİN'E KONSER VERDİK

Katar Filarmoni Orkestrası bünyesinde ülkeye gelen yabancı devlet başkanlarına dinleti vermek üzere seçilen 9-10 kişiden biri olan Bulun, “Liderler geldiğinde Emir-i Divan'da küçük bir dinleti yapıyoruz. Bu güne kadar Putin başta olmak üzere birçok devlet adamına konser verdik” dedi.

Orkestrada hepimiz müzik dilini konuşuyoruz

Dünyada sanat açısından sınırların kalktığını söyleyen Merve Kenet Bulun, klasik müzik öğrenmek isteyen gençlere başarabildikleri ölçüde yurt dışına açılmalarını ve yarışmalara katılmalarını önerdi. Bulun şunları kaydetti: “Orkestramızda 35 farklı ülkeden sanatçı var, Katarlı hiç yok. Orkestranın çalışmalara başlamasıyla Katarlılar da müzik eğitimi almaya başladı. Sahneye çıktığımızda, dillerin hiçbir önemi kalmıyor. Hepimiz müzik dilini konuşuyoruz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde de olsak, aynı şey söz konusu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bizim de köklü bir klasik müzik geleneğimiz var. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk önderliğinde, çağdaşlaşma çabaları içinde güzel sanatlar ve müzik önemli bir yer tutuyor. Bizler de Atatürk'ün genç cumhuriyetin okullarında yetiştirmek istediği o insanlarız, yani onun vizyonundan geliyoruz.”